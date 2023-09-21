На юге России зафиксирован сбой в работе МТС

В Ростовской области и в Краснодарском крае зафиксирован сбой в работе оператора МТС. Абоненты жалуются, что не могут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. В пресс-службе компании не комментируют ситуацию.

По данным пресс-службы правительства Ростовской области, сложности с совершением голосовых вызовов наблюдаются «локально у некоторых абонентов МТС», при этом мобильный интернет, по данным ведомства, работает в штатном режиме. «Специалисты МТС разбираются в ситуации»,— подчеркнули в правительстве.

Кристина Федичкина