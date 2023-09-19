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Экс-глава управления торговли Ростова Константин Тихонов арестован до 24 октября

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест на месяц и 11 суток бывшего главу управления торговли донской столицы и бывшего главу администрации Ленинского района Константина Тихонова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Следственные органы подозревают Константина Тихонова в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Напомним, информация об аресте бывшего руководителя управления торговли Ростова появилась в СМИ накануне. Сообщалось, что Константин Тихонов мог быть замешан в коррупционных преступлениях, связанных с делом организованного преступного сообщества полицейских. По версии следствия, за плату от 3 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц полицейские не привлекали предпринимателей к ответственности за административные нарушения. По этому делу в апреле текущего года были задержаны более 20 сотрудников донского ГУ МВД.

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