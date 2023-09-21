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Министерство труда и соцразвития Ростовской области возглавила Ольга Порядочная

Исполняющим обязанности министра труда и социального развития Ростовской области назначена Ольга Порядочная. Соответствующий указ подписал губернатор региона Василий Голубев, сообщает его пресс-служба.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Ольга Порядочная с 2003 по 2013 годы работала в администрации, а затем правительстве области. С 2013 года начала работать непосредственно в министерстве труда, в 2019 году заняла должность заместителя министра и на этом посту курировала вопросы социального обслуживания населения.

Предыдущий министр труда и соцразвития Елена Елисеева ушла в отставку 15 сентября, поскольку в ходе минувших выборов депутатов законодательного собрания региона она избиралась по списку партии «Единая Россия».

Кристина Федичкина

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