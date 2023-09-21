Дело о созданном в колонии Калмыкии террористическом сообществе передано в суд

Завершено расследование очередного уголовного дела в отношении предполагаемых участников террористического сообщества, действовавшего на территории ИК-2 в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Амира Тахтамышева, Магомеда Джамаева, Магомеда Магомедова, Таира Байгазиева и Магомедаги Алиханова обвиняют в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), а Магомедов также в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ).

По версии следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Калмыкии, создал на территории указанной колонии террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году из ИК-2, находясь в Дагестане, Гасанов объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооруженного формирования. 31 марта 2015 года Шахбан Гасанов был ликвидирован в Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Однако основанное им террористическое сообщество продолжило действовать. С середины 2013 года по 16 декабря 2019 года на территории колонии в него вошли более 100 осужденных. Тахтамышев, Джамаев, Магомедов, Байгазиев и Алиханов являлись активными участниками организации, считают следователей. Кроме того, Магомедов якобы занимался распространением среди осужденных идеологии радикального ислама. Уголовное дело в отношении них направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее за руководство террористическим сообществом на территории ИК-2 и участие в нем Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам наказания 24 человек. Сейчас в суде продолжается рассмотрение дел в отношении еще 23 лиц, в том числе бывших начальника ИК-2 Павла Батаева и его заместителя Артура Цамаева.

Кристина Федичкина