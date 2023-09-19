На Кубани ФАС проверяет обоснованность цен на бензин и дизтопливо

Краснодарское управление ФАС России изучает ситуацию в мелкооптовой торговле бензином и дизтопливом, проверяется экономическая обоснованность отпускной цены топлива с нефтебаз, сообщает оперативный штаб Кубани. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

В последние недели в СМИ и соцсетях периодически появляются сообщения о недостатке топлива в разных муниципалитетах Кубани. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края сообщило о том, что возникшие в последнее время перебои в продаже топлива на АЗС связаны с задержками поставок по железной дороге. Кроме того, на дефицит топлива повлиял массовый отток туристов из Краснодарского края в конце высокого курортного сезона. По данным оперштаба края, в настоящее время запасы топлива на нефтебазах региона сформированы в достаточном количестве.

Анна Перова, Краснодар