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Представителем донского парламента в Совфеде вновь стала Ирина Рукавишникова

Депутаты одобрили кандидатуру Ирины Рукавишниковой на должность представителя Законодательного Собрания Ростовской области в Совете Федерации. На пост сенатора кандидатуру парламентария выдвинула фракция «Единая Россия», сообщает пресс-служба Заксобрания Ростовской области.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Отмечается, что Ирина Рукавишникова была сенатором от Ростовской области с 2018 года, замещая в структуре должность первого заместителя председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ирина Рукавишникова является доктором юридических наук, профессором, почетным работником профессионального образования РФ и заслуженным юристом РФ.

Ранее стало известно, что губернатор Василий Голубев передал свой депутатский мандат в Законодательном Собрании Ростовской области Анне Касьяненко.

Анастасия Назарова

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