Два года по судам

Ростовский областной суд утвердил оправдательный приговор по делу бывшего главного архитектора Сальского района Юрия Гречко. Экс-чиновника обвиняли в том, что он якобы незаконно подписал документы, позволившие местному жителю оформить право собственности на земельный участок площадью 783 кв. м. При первом рассмотрении дела Юрию Гречко назначили два года условного срока, однако защита добилась пересмотра дела и архитектора оправдали. Прокуратура обжаловала это решение, но Ростовский облсуд признал приговор законным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Бывший главный архитектор Сальского района Юрий Гречко, ранее обвиняемый в превышении полномочий, оправдан судом. Ростовский областной суд, рассмотрев приговор в апелляционном порядке по представлению прокуратуры, оставил его в силе.

Дело в отношении Юрия Гречко было возбуждено в 2020 году. По версии следствия, годом ранее местный предприниматель взял у города в аренду участок площадью 783 кв. м под строительство здания СТО (станция технического обслуживания). Земля была выдана в аренду на десять лет, стоимость сделки составила 2,3 млн руб.

Через несколько недель арендатор участка подал заявление о вводе здания СТО в эксплуатацию, однако Юрий Гречко отказался подписывать соответствующее разрешение, поскольку строительные работы на объекте не были завершены. Еще через несколько недель предприниматель обратился в администрацию с аналогичным заявлением, при том, что здание все еще не было приведено в соответствие с проектом. Однако на этот раз архитектор согласился подписать нужные документы.

Впоследствии это позволило предпринимателю зарегистрировать право собственности на здание СТО, расторгнуть договор аренды участка и выкупить его по кадастровой стоимости — за 151 тыс. руб. При этом СТО предприниматель снес, а участок остался в его собственности. Следователи посчитали, что муниципалитету был причинен ущерб, равный рыночной стоимости участка — 725,8 тыс. руб.

Юрий Гречко не признал вину. Он настаивал, что при визуальном осмотре снаружи здание казалось построенным, и у чиновников не было законных оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.

Дело поступило в Сальский городской суд в августе 2021 года. Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что вина архитектора в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) доказана. При этом суд опроверг вывод следствия о причинении Сальску и Сальскому району ущерба в сумме 725,8 млн руб., поскольку участок относится к категории земель, на которые государственная собственность не разграничена, а выкуп участков этой категории по рыночной стоимости действующим законодательством не предусмотрен. Юрию Гречко было назначено два года условно с испытательным сроком один год и три месяца.

Прокуратура обжаловала это решение. Гособвинитель попросил назначить чиновнику более строгое наказание. Осужденный также направил жалобу на решение Сальского горсуда. В ней он попросил отменить приговор и вынести новый, оправдательный.

Выслушав участников процесса, Ростовский областной суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение. В постановлении отмечалось, что в решении Сальского городского суда не приведено убедительных доказательств вины архитектора. «Подсудимый Гречко последовательно не признавал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и в подтверждение своей позиции привел многочисленные доводы со ссылкой на материалы уголовного дела и исследованные судом доказательства, которые […] не были надлежащим образом проверены и оценены судом», — сказано в определении суда.

Сальский городской суд рассмотрел дело Юрия Гречко заново и летом вынес ему оправдательный приговор. Однако прокуратура вновь обжаловала приговор в апелляционном порядке. Ростовский облсуд рассмотрел жалобу в начале сентября и оставил решение без изменения.

Кристина Федичкина