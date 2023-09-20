Песков: конфликт Украины и Польши из-за зерна — не последний

Разгоревшийся из-за экспорта украинского зерна конфликт Украины и Польши — не последний, впереди другие торговые войны, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва «за этим внимательно наблюдает».

Представитель Кремля считает, что «манера поведения» Киева будет «все меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства». «Там понятно, все это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Еврокомиссия на прошлой неделе не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Венгрия, Польша и Словакия ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Украина сочла это нарушением норм Всемирной торговой организации. На этом фоне президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сегодня, 20 сентября, господин Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утянуть за собой спасателей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер