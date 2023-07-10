Компания МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин», сообщили ТАСС и «РИА Новости» в пресс-службе. Сейчас МТС работает над новым проектом, который объединяет МТС Devices и «умный дом». Эти команды работают над устройствами и «МТС искусственный интеллект».

«Проект "умная колонка «Марвин»", который был анонсирован в 2020 году, завершен. Сейчас мы работаем над абсолютно новым проектом, который объединяет сразу несколько команд, МТС Devices и "умный дом", которые работают над устройствами и МТС ИИ, которые работают над ПО (виртуальным ассистентом)»,— сообщили в пресс-службе МТС (цитата по ТАСС).

Голосовой помощник «Марвин» был представлен в июне 2020 года. В том же году МТС выпустила тестовую версию «умных» колонок с помощником «Марвин». Однако в массовой продаже колонки так и не появились.

В январе 2021 года из МТС ушел директор центра искусственного интеллекта Аркадий Сандлер. Он курировал разработку «Марвина». С тех пор компания не представляла новых разработок в этой сфере.

Подробнее — в материале «МТС ищет менеджера для помощника».

Анастасия Ларина