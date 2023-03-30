МТС перезапустит проект колонки с голосовым ассистентом

МТС работает над собственным голосовым ассистентом и рассчитывает выпустить колонку с его поддержкой, сообщил президент компании Вячеслав Николаев. Это первое подобное объявление компании со времен выпуска тестовой партии «умных» колонок с ассистентом «Марвин» в 2020 году.

«Во-первых, я ни секунды не сомневаюсь, что голосовой ассистент у нас будет. Он будет жить во многих поверхностях: и в колонке, и в call-центре»,— сказал господин Николаев на мероприятии, посвященном ребрендингу МТС.

МТС впервые анонсировал планы выпуска своей «умной» колонки в конце 2019 года: в том же году подобные устройства представили «Яндекс» и Mail.ru Group (нынешняя VK). Ассистент «Марвин» был представлен в июне 2020 года. Он был доступен в одноименном мобильном приложении и в «умной» колонке, выпущенной ограниченной партией для сотрудников и избранных клиентов компании. В январе 2021-го директор центра искусственного интеллекта (ИИ) МТС Аркадий Сандлер, курировавший разработку «Марвина», покинул компанию. С тех пор МТС не представляла каких-либо разработок в этой сфере. Приложение «Марвин» больше недоступно в магазинах, а владельцы оригинальной колонки с ноября 2021 года пишут на профильных форумах о ее неработоспособности.

Юлия Юрасова, Юрий Литвиненко