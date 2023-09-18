Кремль согласен с необходимостью реформ в СБ ООН

Совет Безопасности (СБ) ООН нуждается в трансформации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это поможет максимально повысить его эффективность

Представитель Кремля назвал СБ ООН «чрезвычайно важным международным органом». «Этот процесс нуждается в очень сложных, может быть, даже длительных переговорах, но этот разговор нужно начинать, и мы об этом говорили неоднократно»,— сказал он во время пресс-колла.

В декабре 2022 года Индия выступила за реформу СБ ООН, призвав включить в него страны Латинской Америки, Африки и Азии. Премьер Индии Нарендра Моди говорил, что ООН и ее СБ (его пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) так и останутся «говорильней», если не будут отражать реалии современного мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что нужно реформировать СБ ООН из-за его «неустойчивости». По его мнению, Совбез в его нынешнем формате «заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами».

Чего ожидать от ближайшего заседания в штаб-квартире ООН — в материале «Высокие отношения».

Лаура Кеффер