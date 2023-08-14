LME копит российские металлы

Запасы российского металла на складах LME увеличились на фоне опережающего роста хранения металлов и из других стран. Так, за июль резко выросли запасы китайской и чилийской меди. Основой же запасов является российский алюминий, объем которого увеличился на 4%. По мнению аналитиков, трейдеры могут копить запасы в качестве инструмента по нивелированию инфляционных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля российских металлов на складах Лондонской биржи металлов (LME) по итогам июля сократилась на 5 процентных пунктов, до 50,5%, следует из опубликованного отчета биржи. Запасы российского металла выросли на 4%, до 258,9 тыс. тонн, но при этом общие запасы увеличились на 13,6%, до 512,3 тыс. тонн. При этом объем запасов пока ниже, чем год назад, когда на складах хранилось 700–800 тыс. тонн металла.

Основную часть российских запасов составляет алюминий, объем которого на 31 июля был 227 тыс. тонн. За месяц его запасы выросли на 4%. Объемы российского никеля снизились на 11,7%, до 7 тыс. тонн. Запасы меди выросли на 6,2%, до 24 тыс. тонн. Общие запасы этого металла увеличились более чем в два раза, до 73,7 тыс. тонн. Это произошло за счет размещения 27,3 тыс. тонн чилийской меди (в июне — 1,3 тыс. тонн) и 15 тыс. тонн китайской меди, которой в июне на складах не было.

Хотя запасы металлов на бирже и не находятся на высоких значениях, конкуренты российских компаний на мировом рынке пытаются извлечь выгоду из их роста. Норвежский производитель Norsk Hydro в июле обратился к бирже с предложением пересмотреть решение не запрещать хранение российского алюминия на складах, так как большие объемы металла ставят под угрозу эталонный статус его алюминиевого контракта. LME отказала, отметив, что российские металлы продолжают потребляться многими сегментами рынка. В прошлом году LME уже вела консультации о запрете поставок алюминия, меди и никеля из России на свои склады. Тогда такое решение продвигала Alcoа, настаивавшая на исключении российского алюминия из листинга биржи, однако безуспешно.

Гипотетический запрет российского металла на бирже напрямую на российские компании не скажется, так как крупные металлургические компании, как правило, продают свою продукцию по долгосрочным контрактам прямо конечным потребителям, а излишки — трейдерам. Российский металл попадает на склады бирж в основном в ходе вторичных сделок. Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников полагает, что некоторые трейдеры ждут роста цен на металл из-за увеличения инфляции и поэтому закупают его на склад. Кроме того, говорит эксперт, складские запасы являются опосредованным способом торговли санкционным металлом, поскольку отследить происхождение продукции становится сложнее. В августе под санкции США попал крупнейший в РФ производитель меди УГМК.

Комментируя рост запасов меди, Борис Красноженов из Альфа-банка отмечает, что спрос на нее остается сильным. По данным китайской таможни, страна увеличила импорт меди в июле на 3,2%, до 1,96 млн тонн, что коррелирует с динамикой китайского промышленного производства. Запасы меди на LME упали в конце июня до минимума с 2021 года. Несколько лет назад запасы меди на LME колебались в районе 200–300 тыс. тонн, а в начале прошлого десятилетия превышали 600 тыс. тонн.

Мировое потребление меди составило около 25 млн тонн в 2022 году. Таким образом, отмечает Борис Красноженов, запасы на LME составляют лишь незначительную долю рынка. Заявки на истребование меди со складов LME (cancelled warrants) в конце июня были на уровне 50–60% от объема запасов, что подтверждает сильный спрос на медь. С учетом небольшого количества крупных проектов, на рынке присутствуют ожидания дефицита меди в среднесрочной перспективе, считает аналитик.

Евгений Зайнуллин