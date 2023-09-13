На благоустройство исторической части Стерлитамака направят до 8 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации Стерлитамака на конкурсе 4 октября выберет подрядчика благоустройства исторической части по улицам Хмельницкого и Халтурина в Стерлитамаке, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 8,4 млн руб., в том числе 7,98 млн руб. выделят из бюджета республики, 419,77 тыс. руб. — из бюджета города. Закупка проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы необходимо завершить до 15 ноября. Подрядчик должен, в том числе, заменить бортовые камни, положить асфальт на проезды и тротуары, устроить ограждение, настил под питьевой фонтанчик, отремонтировать бетонную лестницу, установить скамейку, парковые табуреты, урны, покрасить бетонный откос берегоукрепления, посадить деревья и кустарники.

Майя Иванова

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