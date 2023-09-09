ABC: США могут поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Администрация Джо Байдена, скорее всего, отправит Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Их могут включить в новый пакет военной помощи Киеву, сообщили источники ABC News. По данным телеканала, в арсеналах США неожиданно обнаружили больше ATACMS, чем предполагалось ранее.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Дальность действия — до 300 км.

Один из собеседников телеканала, комментируя возможность поставок ракет, сказал: «Они на подходе». По его словам, планы могут измениться до официального объявления. Второй собеседник рассказал, что поставка ракет все еще находится на рассмотрении. По его словам, до их реального получения Украиной могут пройти месяцы.

По данным ABC News, пока неизвестно, насколько пригоден к эксплуатации недавно обнаруженный запас дальнобойных ракет в США. Как считают журналисты, передача ATACMS позволит Украине наносить удары по Крыму.

США с момента ввода войск РФ на Украину выделили Киеву помощи примерно на $44 млрд на обеспечение безопасности. Несмотря на запросы Украины, США долгие месяцы не соглашались поставлять ATACMS. Это объяснялось двумя причинами: опасениями, что Киев будет использовать ракеты для ударов вглубь РФ, и сохранностью собственных запасов США. Еще в конце июля газета The Washington Post утверждала, что на тот момент администрация Джо Байдена твердо придерживалась своей позиции, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбы Киева.

ABC News обратил внимание на изменение официальной риторики насчет этого вопроса. Например, советник президента Джейк Салливан в июле 2022 года говорил, что Джо Байден не готов поставлять Украине ATACMS, потому что его цель не только в том, чтобы помочь Киеву, но и в том, чтобы не допустить ситуации, «когда мы идем по пути к третьей мировой войне». Спустя год тот же господин Салливан говорил, что решение будет принимать президент и что он продолжает переговоры на этот счет с президентом Украины Владимиром Зеленским.

США поэтапно разрешают поставки своего оружия Украине. Изначально в Вашингтоне были против поставок танков и истребителей американского производства, но в 2023 году подход к этим вопросам изменился. Кроме того, летом США одобрили поставки кассетных боеприпасов, несмотря на протесты многих демократов и правозащитников, а на этой неделе — снарядов с обедненным ураном.

О поддержке Украины в США — в материале «Ъ» «Конгресс призывают раскошелиться».

Леонид Уварчев