The Washington Post: США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Администрация Джо Байдена пока не намерена поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, сообщили источники The Washington Post. По данным газеты, Белый дом по крайней мере пока твердо придерживается своей позиции, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбы Киева.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Дальность действия — до 300 км.

Как отмечает WP, предположения о возможных поставках возникло на фоне «разочарования медленными темпами украинского контрнаступления» и двусмысленных фраз президента Джо Байдена. Однако несмотря на слова главы государства и обсуждение им этой темы с президентом Украины Владимиром Зеленским, по этому вопросу не было никаких изменений и предметных обсуждений в американской администрации в последние месяцы, пишет WP.

Пентагон считает, что у Украины есть более насущные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка достаточного для изменения ситуации на поле боя числа ракет подорвет готовность США к «другим возможным конфликтам».

Источники газеты рассказали, что число ATACMS на американских складах «зафиксировано». Ожидается их замена на ракеты нового поколения Prism. Они должны поступить на вооружение к концу 2023 года. Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS в год, но вся эта продукция идет на продажу другим странам.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее на этой неделе сообщал, что Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждают поставки ATACMS, но решение еще не принято. Газета The New York Times ранее в июле утверждала, что в администрации США ведут «тихие дебаты» относительно поставок этих ракет Киеву, но какие-либо сроки не приводятся. Газета The Wall Street Journal в конце июня рассказывала, что американские власти близки к передаче ракет, но в Пентагоне отрицали их скорую передачу.

