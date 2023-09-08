Конгресс призывают раскошелиться

В Вашингтоне развивается противостояние между Белым домом и Конгрессом по поводу дополнительного финансирования нужд правительства. Речь идет о пакете на $40 млрд, из которых $24 млрд должны пойти на помощь Украине. Администрация Джо Байдена уверена, что без этих денег не обойтись. Между тем все больше республиканцев утверждают: конфликт может затянуться на годы и США не стоит бесконечно поддерживать Киев. Согласно соцопросам, так же думает примерно половина американцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: Leah Millis / Reuters Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: Leah Millis / Reuters

Украинский конфликт оказался в центре внимания на пятничном заседании Совбеза ООН, запрошенном председательствующей в этом месяце Албанией и постоянным членом этого органа — США. Выступая на заседании, заместитель американского постпреда Роберт Вуд утверждал: «Борьба Украины — это борьба не только за собственное выживание, но и в защиту международного порядка, основанного на правилах, и его основополагающих принципов». «Вот почему крайне важно, чтобы мы все были однозначно на стороне Украины»,— говорил он, давая понять: уж США-то точно готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Между тем де-факто ситуация с поддержкой Украины не столь однозначна. Так, на днях Белый дом усилил давление на спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти, чтобы тот наконец вынес на голосование вопрос об экстренном финансировании нужд правительства. Утвердить, как считают в Белом доме, нужно пакет на $40 млрд, включая помощь Украине на $24 млрд. В интервью CNN представитель Белого дома Эндрю Бейтс недоумевал, почему спикер медлит: «На карту поставлены жизни в широком смысле, неотложные двухпартийные приоритеты для американского народа». По словам господина Бейтса, спикер Маккарти не должен идти на поводу у радикальных республиканцев, которые «агитируют за необоснованный импичмент (президента США Джо Байдена.— “Ъ”) и приостановку работы правительства».

Причина негодования Белого дома — нарастающее напряжение между республиканцами из-за перспектив принятия нового бюджета.

В администрации надеются, что члены Республиканской партии (которые, напомним, контролируют Палату представителей) согласятся принять законопроект о краткосрочных расходах, чтобы правительство могло продолжать работу, пока законодатели договариваются о бюджете на новый финансовый год (начинается 1 октября). Также в администрации Джо Байдена требуют одобрить запрос на дополнительное финансирование, которое предполагает выделение более $24 млрд на поддержку Украины, а также $16 млрд помощи при стихийных бедствиях (в частности, на преодоление последствий пожара на Гавайях) и на борьбу с кризисом на границе.

Напомним, что на этой неделе в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом рекордном пакете помощи на $1 млрд (см. “Ъ” от 8 сентября). Деньги среди прочего пойдут на поставки вооружений, долгосрочную помощь, разминирование, гуманитарную помощь, содействие ключевым реформам, поддержку ветеранов боевых действий.

За время, прошедшее с момента ввода российских войск на Украину, Конгресс в общей сложности утвердил выделение Киеву около $111 млрд.

Но эти деньги уже заканчиваются, так что вопрос согласования новой помощи стоит остро.

Кевин Маккарти ранее заявлял, что не намерен выделять Украине новое финансирование, выходящее за пределы прежних договоренностей с администрацией Джо Байдена. В итоге президент и его соратники решили схитрить — запросить в одном документе экстренное финансирование и на Украину, и на борьбу с последствиями стихии.

У многих республиканцев такой подход вызвал недовольство. Сенаторы обвинили президента в том, что он «взял в заложники» пострадавших от стихийных бедствий. В связи с этим господин Маккарти, согласно источникам CNN, ведет переговоры с однопартийцами о возможности разделения указанных трат (то есть о том, чтобы проголосовать за помощь Гавайям и борьбу с кризисом на границе, оставив Украину на потом).

В администрации с таким подходом не согласны. Джо Байден заявил журналистам на днях, что делить эти статьи расходов он не собирается. При этом президента-демократа поддержал лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл. «Президент Байден не был таким решительным, как хотелось бы многим из нас. Но это не повод для Конгресса усугублять неудачи администрации нашими собственными неудачами. Сейчас, когда Украина храбро защищает свой суверенитет и подрывает способность России угрожать НАТО, не время расслабляться»,— обратился он к противникам выделения Киеву дополнительной помощи.

Митч Макконнелл всегда был среди главных сторонников принципа «помогать Украине столько, сколько нужно». Другое крыло Республиканской партии, к которому принадлежит и бывший президент США Дональд Трамп, призывает к прекращению или замедлению помощи Украине. При этом 81-летний Митч Макконнелл переживает сейчас сложный период ввиду проблем со здоровьем. Пока он заверяет в отсутствии планов покидать пост лидера республиканцев в Сенате. Однако, если это произойдет, его место, вероятно, займет законодатель с иными подходами.

Претендент на пост лидера республиканцев в Сенате — Рик Скотт из Флориды, близкий соратник Дональда Трампа.

Поначалу господин Скотт активно поддерживал предоставление помощи Украине, однако спустя несколько месяцев заговорил о том, что поддержка США Киеву «имеет пределы».

При этом издание Politico отмечает, что если раньше сомнения в отношении помощи Киеву выражали исключительно крайне правые республиканцы, то теперь настроения изменились. Даже проукраинские консерваторы опасаются поддерживать новый пакет помощи. Так, член Палаты представителей Энди Харрис заявил изданию, что Украина вряд ли сможет выиграть войну и, следовательно, США должны пересмотреть свои подходы. Законодатель объяснил: большинство республиканцев сочувствуют Украине, но конфликт, на который тратится столько денег американских налогоплательщиков, «может длиться годами».

Многие граждане США с такой позицией согласны. Августовский опрос, проведенный по заказу CNN, показал: 55% американцев считают, что Конгресс не должен выделять дополнительное финансирование на поддержку Украины. 51% респондентов считает, что США уже и так сделали достаточно.

Екатерина Мур, Вашингтон