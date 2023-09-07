Новый очаг сибирской язвы обнаружен в Воронежской области

Еще один очаг сибирской язвы был обнаружен в Воронежской области: на молочной ферме в селе Лебединка Богучарского района. Это следует из проекта указа о введении карантина в Богучарском и соседнем Кантемировском районах, опубликованного на сайте правительства региона. Согласно документу, ограничения будут действовать до 20 декабря.

В подписанном губернатором Александром Гусевым указе сказано, что очагом заболевания необходимо признать молочную ферму на улице Клубной,15А в селе Лебединка и территорию в 650 м от нее; «неблагополучным пунктом» — территорию вокруг очага радиусом 2 км, «угрожаемой зоной» — территорию, прилегающую к Лебединке радиусом 7 км, в пределах границ сел Плесновка и Новоникольск Богучарского района, хутора Криничный Кантемировского района.

На время действия карантина территорию очага заболевания нельзя посещать пешком или на машине, ввозить на нее и убивать восприимчивых животных, вывозить с нее мясо и молоко, производить там корма и транспортировать их оттуда, проводить хирургические операции, охотиться на диких восприимчивых животных. «Неблагополучную зону» можно посещать, но там также нельзя перемещать восприимчивых животных и охотиться на них, а еще — запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных. В «угрожаемой зоне» также запрещено проводить эти мероприятия. Кроме того, туда нельзя ввозить не вакцинированных против сибирской язвы овец, коз, коров, оленей, верблюдов, лошадей, ослов, свиней и пушных зверей, а также — вывозить этих животных оттуда.

21 августа в селе Красные Холмы Панинского района мужчина забил зараженную инфекцией корову и продал ее мясо. После этого он был госпитализирован, а в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Мясо, как полагают следователи, попало на рынок «1000 мелочей» в центре Воронежа. Его обнаружили в холодильных камерах, после чего в городе ввели карантин до 22 октября, однако его отменили к 1 сентября. Управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли распространение эпизоотии (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Подробнее о выявлении сибирской язвы в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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