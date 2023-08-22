Очаг сибирской язвы нашли на рынке в центре Воронежа

На рынке «1000 мелочей» на улице 20-летия Октября, 119а в Воронеже нашли очаг сибирской язвы. А именно — в двух холодильниках, расположенных в помещении, арендуемом ООО «УК “Торс”». По указу губернатора Александра Гусева с 22 августа по 23 октября в городе введен карантин. Документ был опубликован на сайте облправительства.

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Вход на рынок запрещен

Фото: Андрей Цветков

По данным Rusprofile.ru, ООО «УК “Торс”» было зарегистрировано в Воронеже в 2015 году для деятельности агентств недвижимости. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Раиса Прыткова. Выручка компании в 2022 году выросла на 17% и составила 62 млн руб. (в 2021-м — 53 млн руб.), чистая прибыль увеличилась на 138% и составила 1,7 млн руб. (2021-й год компания закончила с убытком в 4,4 млн руб.).

Документ устанавливает «неблагополучной зоной» территорию в радиусе 2 км от границ очага. Она ограничена улицами Грамши, Матросова, Ворошилова, Домостроителей, бульваром Пионеров, Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, 9 Января, Еремеева, Плехановской, Средне-Московской, 3 Интернационала, переулком Мельничным, улицами Революции 1905 года, Комиссаржевской, проспектом Революции, улицами Пятницкого, 20-летия ВЛКСМ, Художника Бучкури, Бехтерева, Софьи Перовской, Петровской набережной.

«Угрожаемой зоной» признается территория в радиусе 5 км от границ «неблагополучной». В нее входят часть Коминтерновского района до жилого массива Олимпийский, Центрального района — до улицы Ломоносова, Железнодорожного района — до улицы Суворова, Левобережного — от Димитрова до Дубровина, Советского —от Дальних Садов до микрорайона Придонской.

На время действия карантина территорию очага заболевания нельзя посещать пешком или на машине, ввозить на нее и убивать восприимчивых животных, вывозить с нее мясо и молоко, производить там корма и транспортировать их оттуда, проводить хирургические операции, охотиться на диких восприимчивых животных. «Неблагополучную зону» можно посещать, но там также нельзя перемещать восприимчивых животных, а еще — запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных. В «угрожаемой зоне» также запрещено проводить эти мероприятия. Кроме того, туда нельзя ввозить не вакцинированных против сибирской язвы овец, коз, коров, оленей, верблюдов, лошадей, ослов, свиней и пушных зверей, а также — вывозить этих животных оттуда.

Накануне из-за заболевшего сибирской язвой человека ввели режим чрезвычайной ситуации в Панинском районе Воронежской области. Он заразился при контакте с тушей зараженного животного: мужчина забил непривитого 11-месячного теленка, а мясо продал. Ограничения введены и в двух соседних населенных пунктах Новоусманского района. Белгородские власти организовали на границе с Воронежской областью контроль ввозимой сельскохозяйственной продукции и усилили «ветеринарный контроль» за животными в ЛПХ.

Алина Морозова

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