Воронежца госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

В управлении ветеринарии правительства Воронежской области сообщили обстоятельства выявления в регионе очага сибирской язвы. По данным ведомства, 18 августа житель села Красные Холмы Панинского района был госпитализирован с подозрением на эту инфекцию. За несколько дней до этого он забил в личном хозяйстве на мясо корову, которая, как выяснилось позднее, оказалась заражена сибирской язвой, поскольку не была привита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В управлении ветеринарии отметили, что мясо зараженной коровы было «реализовано неизвестным гражданам»

На оставшейся в хозяйстве воронежца шкуре коровы сотрудники ветеринарной службы отобрали пробы, по результатам которых 19 августа была обнаружена ДНК возбудителя сибирской язвы.

«Владелец животного в нарушение действующего ветеринарного законодательства не предоставлял его для профилактического осмотра ветеринару и не прививал против сибирской язвы»,— заявили в управлении ветеринарии.

Накануне указом губернатора Александра Гусева в Панинском районе из-за выявления очага сибирской язвы был введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября. Также в муниципалитете «до особого распоряжения» введен карантин.

В селах Красные Холмы и Ивановка 1-я, поселках Казиновка, Катуховские Выселки 2-е, Майский, селах Новохреновое и Верхняя Катуховка Панинского района, селах Нижняя Катуховка, Трудолюбовка, Хлебное Новоусманского района проведут вакцинацию овец, коз, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов, лошадей, ослов, свиней и пушных зверей (кроме диких) вакцинами против сибирской язвы, сообщили в управлении ветеринарии.

Сергей Калашников

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