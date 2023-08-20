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В Панинском районе Воронежской области введен режим ЧС из-за сибирской язвы

В администрации Панинского района Воронежской области вечером 20 августа сообщили о выявлении очага сибирской язвы. В результате указом губернатора Александра Гусева на территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который будет действовать до 16 ноября.

Согласно указа, вводятся следующие ограничения, которые касаются граждан:

- посещение территории посторонними лицами;

- перемещение и перегруппировка восприимчивых животных;

- ввоз (вывоз) восприимчивых животных;

- убой восприимчивых животных с целью получения продуктов;

- вывоз продуктов убоя восприимчивых животных и молока;

- заготовка и вывоз кормов;

- въезд и выезд транспортных средств (за исключением задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и по обеспечению жизнедеятельности людей);

- охота на диких восприимчивых животных.

В настоящее время областными структурами совместно с администрацией района проведены мероприятия «по локализации и дезинфекции» очага инфекционного заболевания, установлены его границы. Осуществлен подворный обход населенного пункта в границах очага. С 8 часов 21 августа будут осуществлять работу два передвижных санитарно-ветеринарных пункта.

Из-за обнаружения на территории Панинского района очага сибирской язвы, два соседних поселения Новоусманского района также попали в угрожаемую зону. Для исключения распространения заболевания в Нижней Катуховке и Трудолюбовке введен ряд ограничений. так, в них временно запрещается: ввоз и вывоз невакцинированных против сибирской язвы животных – овец, коз, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов, лошадей, ослов, свиней и пушных зверей. При этом допускается вывоз свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту III и IV (предприятия со средним или высоким уровнем защиты).

Владимир Зоркий

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