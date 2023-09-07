Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем

Ракета-носитель H2A с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Трансляция запуска велась на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Запуск был осуществлен в 08:42 по токийскому времени (02:42 мск).

Модуль SLIM должен отработать технологию высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров от запланированной точки на поверхности Луны. Он изучит кратеры и рельеф спутника Земли. Посадка модуля на Луну ожидается через 3-4 месяца.

XRISM разработан для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии. Он изучит окрестности черных дыр и галактические скопления. Ученые намерены получить данные о развитии крупнейших инфраструктур во Вселенной, распределении материи в космосе и формировании галактик.

Если миссия пройдет успешно, Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, которая осуществила посадку аппарата на Луну. В апреле японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который мог стать первый аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с аппаратом была потеряна.

23 августа индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» успешно села на поверхность Луны. Спустя 11 дней работы луноход «Прагьян» успешно выполнил все поставленные задачи, после чего его перевели в спящий режим.

В августе впервые почти за 50 лет попытку прилунения станции предприняла Россия. 11 августа станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Станция должна была совершить посадку в южной полярной области Луны 21 августа. Однако 20 августа госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли.

Лусине Баласян