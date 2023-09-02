Индийский луноход переведен в спящий режим после успешного выполнения задач

Индийский луноход «Прагьян» успешно выполнил все поставленные задачи на поверхности Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в Twitter. Луноход перевели в спящий режим, полезная нагрузка отключена.

Полученные в ходе 11 дней работы данные были отправлены на Землю при помощи передатчика посадочного модуля «Викрам». Батарея лунохода полностью заряжена, солнечные панели направлены на получение света при следующем восходе Солнца, который ожидается 22 сентября.

Луноход добрался до спутника Земли 23 августа на борту посадочного модуля станции «Чандраян-3». Индия стала первой страной, которая совершила мягкую посадку аппарата на Южном полюсе Луны. Индийский аппарат зафиксировал высокую температуру на южном полюсе Луны — 70°C.

Лусине Баласян