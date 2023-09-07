Между хлебом и маржой

Производители хлеба в Сибири сообщили, что в октябре намерены повысить отпускные цены на 5–10%. Это обусловлено ростом себестоимости производства: динамикой цен на сахар, ГСМ, энергоносители и логистику. В условиях ухудшения качества зерна из-за засухи летом и дождей осенью стоимость хлеба вовсе может быть еще проиндексирована, не исключают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены на хлеб могут измениться в ближайшие два месяца, полагают участники рынка

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Цены на хлеб могут измениться в ближайшие два месяца, полагают участники рынка

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цены на хлеб могут измениться в ближайшие два месяца, говорят участники рынка. «В условиях, когда все вокруг дорожает, отпускные цены не могут стагнировать. Цена не менялась с 2022 года, а сегодня из-за удорожания себестоимости производства хлебопеки вынуждены пересмотреть политику цен»,— говорит президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, генеральный директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов. Стоимость хлеба может вырасти на 5–10%, считает он.

Предстоящее повышение подтвердили также производители хлеба Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. По словам председателя совета директоров Сибирского зернового союза (СЗС), гендиректора ОАО «Мельник» (Алтайский край) Александра Бедарева, стоимость хлеба с учетом возросших затрат на производство должна быть выше в два раза. «Компоненты очень подорожали, в том числе ГСМ, вода, сахар, масло и дрожжи. Цены выросли на все, в том числе на упаковочный материал — пакеты и скрепки»,— прокомментировал он.

По данным Росстата, стоимость 1 кг сахара в Сибирском федеральном округе в июле 2023-го в сравнении с аналогичным периодом 2022-го выросла на 1 руб., цена на пшеничную муку за год стала меньше на 4 руб., а ржаной хлеб подорожал на 2 руб. При этом рост стоимости услуг и тарифов транспортных компаний составил почти 30% к уровню прошлого года, сообщили в Национальном союзе хлебопечения.

Как отмечает председатель совета директоров СЗК, генеральный директор АО «Грана» (Алтайский край) Валерий Гачман, в прошлом году из-за рекордного урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались. Этот фактор в совокупности со сложностями экспорта пшеницы привел к существенному снижению цен на данное сырье. Как итог — стоимость муки для конечного потребителя в Сибири в июле 2023-го составила 46 руб. за кг, тогда как в июле 2022-го она достигала 50 руб. за кг, подсчитали в исследовательской компании NTech.

В этом году урожайность зерновых ожидается в меньшем объеме, чем в 2022-м. В связи с чем профицита муки не будет, равно как и снижения цен, а в совокупности с остальными факторами, повышением затрат при производстве индексация отпускных цен готовой продукции неизбежна, считают в компании по производству хлеба «Хлебная столица» (Новосибирская область). Плавного повышения стоимости хлеба стоит ожидать с 1 октября. В связи с дополнительными расходами, связанными с началом отопительного периода, сдерживать цены на хлеб станет труднее, предупреждают представители отрасли.

Предполагается, что сильней других поднимутся в цене высококачественные и дорогие сорта хлеба, поскольку в них выше доля импортного сырья и добавок, а также потому, что эта категория товаров к социально значимой не относится и жесткому регулированию не подлежит. «Рост цен на пшеницу адекватно отразится на стоимости муки, которая в себестоимости хлеба занимает 20%, однако повода для паники нет. Резкого подорожания хлеба не будет, в пределах инфляции»,— полагает Валерий Гачман.

Существенную корректировку в ценообразование может внести возможное ухудшение качества муки. Из-за засухи летом 2023-го, а также продолжительных дождей в сентябре качество зерна в ряде регионов Сибири сегодня хуже, чем в прошлом году, отмечают фермеры. Так, в Омской области наблюдается переизбыток фуража и продовольственной пшеницы низких кондиций.

В случае сокращения количества зерна, пригодного для выпечки хлеба и кондитерских изделий, аграрии могут повысить цены на зерно с приемлемыми параметрами. «Это в свою очередь будет давить на рентабельность мукомольных и хлебопекарных предприятий. Они же в свою очередь тоже постараются пересмотреть свои прайс-листы в сторону повышения»,— считает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

Впрочем, уборка яровой пшеницы только началась и пока рано говорить о плохом качестве всего урожая зерновых, отмечает генеральный директор АО «Томские мельницы» Дмитрий Рубцов. «По исследованиям Алтайского филиала

ФГБУ „Центр оценки качества зерна“, среди сибирских регионов (Алтайский край, Кемеровская и Новосибирская области) в пределах 55% пшеница 3 класса и 40% — 4 класса мукомольных кондиций (первые три класса относятся к ценным сортам пшеницы и их применяют в мукомольной и хлебопекарной промышленности). Дефицита муки однозначно не будет»,— полагает Дмитрий Рубцов.

Лолита Белова