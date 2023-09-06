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Порт переписки

Прокуратура оспаривает решение по имуществу «Порта Пермь» 14-летней давности

В споре вокруг приватизированного имущества «Порта Пермь» наметился новый поворот. Прокуратура края обратилась в арбитражный суд с требованием пересмотреть решение 2009 года по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда ОАО «Порт Пермь» добилось признания недействительным решения Росимущества об отказе предоставить право выкупа инфраструктурных объектов порта. По данным «Ъ-Прикамье», прокуратура считает, что в то время суд не знал, что контроль над портом намерены установить иностранные структуры. Поведение Росимущества в 2009 году надзорный орган считает сомнительным, также вопросы у заявителя вызывает и решение о преобразовании порта из госпредприятия в акционерное общество в начале 90-х. Если иск прокуратуры будет удовлетворен, то это может повлиять на судьбу дела об истребовании в пользу государства нескольких десятков земельных участков, ранее входивших в имущественный комплекс порта.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением о пересмотре решения Арбитражного суда Пермского края от 22 июня 2009 года по вновь открывшимся обстоятельствам прокуратура региона обратилась в середине августа текущего года. Надзорный орган оспаривает судебный акт, которым были удовлетворены требования ОАО «Порт Пермь» о признании незаконным решения теруправления Росимущества в Пермском крае, отказавшего заявителю в выкупе ряда объектов инфраструктуры, входивших в имущественный комплекс порта. Речь идет о линиях электропередачи, трансформаторных подстанциях и тепловых сетях. ОАО удалось доказать, что оно имеет право преимущественного выкупа объектов с соблюдением существующего законодательства о приватизации.

АО «Порт Пермь» (правопреемник одноименного ОАО) занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. По итогам 2022 года АО отчиталось о доходе свыше 183,2 млн руб., чистый убыток общества составил 10,7 млн руб. До 2007 года этим активом владели структуры Владимира Плотникова. Затем контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем, а позже акции были распределены между несколькими компаниями и физлицами. В 2022 году решением суда 79,6% были истребованы в пользу государства, а в этом году постановлением правительства РФ АО «Порт Пермь» было включено в план приватизации. При этом каких-либо серьезных активов на балансе предприятия не числится, основные средства компании по итогам 2022 года оценивались в 31,74 млн руб.

Отметим, что надзорный орган обратился с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам после проигрыша в другом судебном споре. Этим летом арбитражный суд отказал ему в признании недействительными сделок по продаже «Порт Пермь» указанных объектов, а также около 30 земельных участков. Ответчиками по этому делу были теруправление Росимущества, а также нынешние владельцы активов: ООО «Порт Пермь», ООО «Диджитал Порт», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп» и чешская компания «Далтамен, СЕ». В итоге арбитраж в удовлетворении требований отказал, мотивировав решение пропуском срока исковой давности. Также он отметил, что прокуратура фактически пытается в рамках нового спора отменить вступившее в силу решение от 22 июня 2009 года. Сейчас этот судебный акт обжалуется в апелляции.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», в заявлении о пересмотре решения по новым обстоятельствам прокуратура ссылается на другие решения судов, которыми установлено, что пермский порт долгое время фактически контролировали структуры иностранца Чарльза Батлера. В частности, речь идет о судебных актах, которыми в собственность Российской Федерации были истребованы 79,6% акций АО «Порт Пермь». По мнению надзорного органа, приобретение имущества было частью цепочки незаконных сделок, в результате которых порт, а также его активы перешли под иностранный контроль. Прокуратура считает, что в результате предприятие, которое является стратегическим для безопасности и обороны страны, прекратило некоторые виды уставной деятельности, а его финансово-экономическое положение ухудшилось. Арбитражный спор 2009 года, по мнению заявителя, использовался для прикрытия неправомерных сделок. Все эти обстоятельства не были известны суду при вынесении решения и не были предметом оценки. Также надзорный орган утверждает, что защищает не только материальный, но и публичный интерес.

Поведение теруправления Росимущества в процессе 14-летней давности прокуратура считает «сомнительным», притом что федеральное ведомство выступало в том споре против удовлетворения требований ОАО «Порт Пермь». Как говорят источники «Ъ-Прикамье», у надзорного органа могут возникнуть вопросы и к процедуре первичной приватизации имущества порта в 1992–1993 годах. Тогда из госпредприятия он был преобразован в акционерное общество открытого типа.

По данным сайта Арбитражного суда Пермского края, Росимущество и АО «Порт Пермь», которые в 2009 году были в деле процессуальными оппонентами, отзывов на заявление не представили.

Собеседник, знакомый с обстоятельствами судебных процессов вокруг имущества порта, не исключает, что позицию прокуратуры поддержат и теруправление, и АО «Порт Пермь», которое теперь контролируется государством. Если решение будет пересмотрено, то это повлияет и на процесс вокруг земельных участков порта, который прокуратура проиграла в первой инстанции. «Тогда суд сослался на вынесенное в 2009 году решение,— отметил собеседник,— и если удастся доказать, что срок исковой давности не пропущен, то на пересмотр есть все шансы».

Дмитрий Астахов

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