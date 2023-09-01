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Коммерсантъ FM
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Теннисист Медведев обругал мешавших ему болельщиков во время US Open

Российский теннисист Даниил Медведев назвал тупыми болельщиков своего соперника на турнире US Open, австралийца Кристофера О`Коннелла. Фанаты противника мешали ему играть. Несмотря на все трудности турнира, россиянин вышел в третий круг.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Frank Franklin II, AP

Даниил Медведев

Фото: Frank Franklin II, AP

В начале третьего сета болельщики австралийца стали громко его поддерживать. Судья сделал предупреждение. Однако две болельщицы продолжили кричать перед подачей российского теннисиста.

«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — сказал им Даниил Медведев. После чего судья вновь попросил зрителей соблюдать тишину во время игры.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Даниил Медведев вышел в третий круг.

Во время турнира US Open 2019 Даниил Медведев показал кричавшим ему болельщика средний палец. В январе в финале первого матча на Australian Open 2023 он резко отреагировал на выкрики одного из болельщиков и нецензурно предложил ему «отвалить».

Анастасия Ларина

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