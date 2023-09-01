Договор обжалованию не подлежит

Прокуратура Башкирии пытается обжаловать решение арбитражного суда республики, который не стал заставлять структуру ГК ПСК-6 возвести социальные объекты в уфимском микрорайоне Черниковка. Компания получила территорию площадью 6,3 га, где возводит ЖК «Северная звезда», по договору развития застроенной территории в 2014 году. В документе предусматривалось, что в двухмесячный срок стороны подпишут допсоглашение с перечнем подлежащих передаче городу соцобъектов. В марте 2022 года мэрия получила отказ на предложение выполнить это условие и заявила иск к застройщику. Арбитражный суд встал на сторону компании, отметив, что в условиях аукциона на право застройки квартала были учтены только расходы на снос аварийных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил на 9 октября рассмотрение апелляционного представления прокуратуры Башкирии на решение арбитражного суда Башкирии по иску администрации Уфы к ООО «Строительное управление 11 “ПСК-6”». Мэрия просила суд обязать застройщика подписать дополнительное соглашение к договору развития застроенной территории в квартале улиц Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской. В допсоглашении должен был быть прописан перечень объектов социальной инфраструктуры, которые застройщик должен возвести и передать муниципалитету в собственность.

Как следует из материалов дела, договор с мэрией на право застройки квартала ориентировочной площадью 6,3 га в 2014 году заключило ООО «Маштехресурсы». Документ, в частности, предусматривал возможность заключения допсоглашения с перечнем объектов, подлежащих передаче в муниципальную собственность, в течение двух месяцев после утверждения проектов планировки и межевания квартала. Проекты планировки и межевания были утверждены в апреле 2020 года. В августе того же года права и обязанности по договору перешли к «Строительному управлению 11 “ПСК-6”». В марте 2022 года мэрия направила претензию застройщику, к которой приложило дополнительное соглашение о строительстве начальной школы на 200 мест, двух встроенных детсадов и поликлиники на 200 посещений. Компания, которая возводит в квартале ЖК «Северная звезда», подписывать документ отказалась.

Полагая, что ПСК-6 уклоняется от надлежащего исполнения договорных обязательств, мэрия обратилась в суд. Требования мэрии поддержали представители привлеченных к участию в разбирательстве в качестве третьего лица прокуратуры и Главархитектуры Уфы. Представитель участвующих в рассмотрении дела в том же статусе «Маштехресурсов» в отзыве отмечал, что требования мэрии необоснованные.

Ответчик в отзыве на исковое заявление также заявил, что считает требования мэрии необоснованными. В компании указали, что аукционом и договором не предусмотрена обязанность передать какие-либо конкретные объекты социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры в муниципальную собственность безвозмездно. По мнению ответчика, заявленное требование мэрии «не основано на законе, не соответствует принципу свободы договора». Также в компании указали на невозможность фактической реализации предлагаемого истцом соглашения, так как на участке, где по проекту планировки должна была появиться школа, все еще расположены многоквартирные жилые дома. Эти объекты по условиям договора развития территории ПСК-6 должна была снести, однако не может этого сделать, поскольку мэрия не приняла решение об изъятии помещений.

Мэрия заявляла, что допсоглашение не устанавливает порядок исполнения заключенного договора, а лишь определяет характеристики объектов, обязанность возведения которых возложена на застройщика.

Арбитражный суд Башкирии установил, что в аукционной документации предусматривались только расходы на снос и расселение ориентировочно в размере 1,5 млрд руб., а условия о передаче соцобъектов в муниципальную собственность безвозмездно отсутствовали. Также не были указаны виды этих социальных объектов, условия и сроки их передачи. Возложение на застройщика расходов, не предусмотренных аукционной документацией и договором, противоречит Градостроительному кодексу РФ, говорится в решении.

В мэрии Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что решают вопрос об обжаловании вынесенного решения «в рабочем порядке».

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», мэрия Уфы и «Строительное управление 11 “ПСК-6”» судились по поводу продления договора развития квартала (см. «Ъ-Уфа» от 18 июля). Тогда суд продлил срок действия документа, который истек в конце 2022 года, до июля 2027 года.

Мэрия Уфы не в первый раз проигрывает судебные споры с городскими застройщиками по поводу строительства и передачи соцобъектов. Похожие иски администрации к АО «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» (см. «Ъ-Уфа» от 29 августа) и ООО «Специализированный застройщик “Агидель-инвестстрой“» (см. «Ъ-Уфа» от 27 июля) были отклонены.

Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский полагает, что выводы суда первой инстанции являются полными и носят законный характер. «Истец фактически пытался возложить на ответчика иные расходы, не предусмотренные аукционной документацией и договором. Кроме того, договор содержит условия встречных обязательств муниципалитета и, в случае невозможности исполнения им своих обязательств, по общим правилам прекращаются и обязательства исполнителя такого договора в данной части»,— отмечает юрист.

Руководитель практики в области недвижимости и строительства коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова добавила, что согласно нормам гражданского законодательства «внесение изменений в условия договора, заключенного по результатам торгов, является недопустимым».

Наталья Балыкова