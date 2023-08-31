СРО «Содружество» планирует просить регуляторов об увеличении числа аудиторов по основному месту работы

Глава саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (СРО ААС) Ольга Носова рассказала о переменах, происшедших в отрасли после запуска концепции развития аудиторской деятельности в России до 2024 года. По ее словам, за это время отрасль сильно сократилась, но это скорее позитивная тенденция. Она отметила, что норма, по которой в аудиторской компании в штате по основному месту работы должно быть нанято не менее трех аудиторов,— прогрессивная, однако в современных условиях этого может быть недостаточно.

Госпожа Носова выступила с докладом о динамике рынка в 2012–2022 годах на конференции «Аудит и консалтинг + оценка: тренды, прогнозы, итоги полугодия», организованной «Ъ». Как следует из доклада, аудиторов в 2022 году в России было 16,3 тыс. (–83,7% к 2017 году). Модератор конференции, директор по развитию «Донаудит», управляющий партнер «Группа Баланс» Ольга Межуева отметила, что за два с половиной года после запуска концепции количество организаций в сфере сократилось на 35% — сейчас это 2227 компаний.

Ольга Носова напомнила, что норма о трех аудиторах по основному месту работы вступила в силу с июля 2022 года. За год ее действия с рынка ушла «тысяча» компаний. «Мы считаем, что это очень прогрессивный шаг. С учетом объема международных стандартов аудита, кодексов этики, правил независимости, других документов вот так вот мимоходом, в свободное от основной работы время все это дело изучить и применить невозможно»,— считает эксперт.

По мнению ассоциации, наиболее «четко работающие» — организации, в которых от семи аудиторов. «Это и возможность организации внутреннего контроля, и методологический блок, и юридический блок, и так далее. Все-таки три аудитора, наверное, в современных условиях недостаточно»,— признала Ольга Носова. С соответствующей инициативой «Содружество» планирует обратиться к регуляторам.

Госпожа Носова также рассказала о результатах внешнего контроля деятельности аудиторских организаций. По ее словам, количество уклонений от проверок растет «в геометрической прогрессии»: в 2012 году уклонений было 158, в 2022-м — 724. Организации, уклоняющиеся от проверки, могут быть исключены из СРО из-за небезупречной деловой репутации (такое положение действует с начала прошлого года). По словам эксперта, таких отказов уже много.

В мае 2022 года, до вступления в силу новой нормы о штатной численности компаний, «Ъ» выяснил, что небольшие аудиторские фирмы, пытаясь остаться на рынке, нанимают сотрудников за небольшую плату для формального присутствия в штате. Госпожа Носова тогда говорила, что рынок покинут компании, которые не соответствуют данному требованию, их примерно 40%.

Подробнее о работе СРО — в материале «Ъ» «Аудиторы вызвали сомнения».