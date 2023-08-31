Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СРО «Содружество» планирует просить регуляторов об увеличении числа аудиторов по основному месту работы

СРО «Содружество»: норма о трех аудиторах по основному месту работы недостаточна

Глава саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (СРО ААС) Ольга Носова рассказала о переменах, происшедших в отрасли после запуска концепции развития аудиторской деятельности в России до 2024 года. По ее словам, за это время отрасль сильно сократилась, но это скорее позитивная тенденция. Она отметила, что норма, по которой в аудиторской компании в штате по основному месту работы должно быть нанято не менее трех аудиторов,— прогрессивная, однако в современных условиях этого может быть недостаточно.

Госпожа Носова выступила с докладом о динамике рынка в 2012–2022 годах на конференции «Аудит и консалтинг + оценка: тренды, прогнозы, итоги полугодия», организованной «Ъ». Как следует из доклада, аудиторов в 2022 году в России было 16,3 тыс. (–83,7% к 2017 году). Модератор конференции, директор по развитию «Донаудит», управляющий партнер «Группа Баланс» Ольга Межуева отметила, что за два с половиной года после запуска концепции количество организаций в сфере сократилось на 35% — сейчас это 2227 компаний.

Ольга Носова напомнила, что норма о трех аудиторах по основному месту работы вступила в силу с июля 2022 года. За год ее действия с рынка ушла «тысяча» компаний. «Мы считаем, что это очень прогрессивный шаг. С учетом объема международных стандартов аудита, кодексов этики, правил независимости, других документов вот так вот мимоходом, в свободное от основной работы время все это дело изучить и применить невозможно»,— считает эксперт.

По мнению ассоциации, наиболее «четко работающие» — организации, в которых от семи аудиторов. «Это и возможность организации внутреннего контроля, и методологический блок, и юридический блок, и так далее. Все-таки три аудитора, наверное, в современных условиях недостаточно»,— признала Ольга Носова. С соответствующей инициативой «Содружество» планирует обратиться к регуляторам.

Госпожа Носова также рассказала о результатах внешнего контроля деятельности аудиторских организаций. По ее словам, количество уклонений от проверок растет «в геометрической прогрессии»: в 2012 году уклонений было 158, в 2022-м — 724. Организации, уклоняющиеся от проверки, могут быть исключены из СРО из-за небезупречной деловой репутации (такое положение действует с начала прошлого года). По словам эксперта, таких отказов уже много.

В мае 2022 года, до вступления в силу новой нормы о штатной численности компаний, «Ъ» выяснил, что небольшие аудиторские фирмы, пытаясь остаться на рынке, нанимают сотрудников за небольшую плату для формального присутствия в штате. Госпожа Носова тогда говорила, что рынок покинут компании, которые не соответствуют данному требованию, их примерно 40%.

Подробнее о работе СРО — в материале «Ъ» «Аудиторы вызвали сомнения».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...