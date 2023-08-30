В Волгограде арестован экс-боец «Вагнера» по подозрению в изнасиловании

35-летнего жителя Новоаннинского района Волгоградской области подозревают в изнасиловании 13-летней племянницы (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Ранее волгоградца объявили в федеральный розыск. Суд заключил его под стражу до 28 октября. Подозреваемый с мерой пресечения не согласился, решение суда можно оспорить в апелляционном порядке.

По версии следствия, подозреваемый, угрожая ножом, изнасиловал девочку в лесу недалеко от хутора Рожновский. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи продолжают собирать доказательства.

Издание V102 со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что речь идет о бывшем бойце ЧВК «Вагнер» Алексее Хлебникове. Мужчина якобы освободился в 2022 году из мест заключения, где отбывал наказание за жестокое убийство водителя легковушки, отправился на спецоперацию, откуда вернулся, получив ранение в ногу.

Дарья Васенина, Саратов