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Коммерсантъ FM
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Фигуристка Горбачева заявила, что ее побег не связан с тренером

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала инцидент со своим исчезновением в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в РФ). По словам 16-летней спортсменки, сейчас она находится дома с тренером Софьей Федченко и матерью, а ее поступок не связан с фигурным катанием.

Алина Горбачева

Алина Горбачева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алина Горбачева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам»,— написала девушка.

Пост сопровождается фотографией, сделанной на Сейшельских островах во время отпуска. Судя по публикациям в соцсетях, в путешествии фигуристка была в мае вместе со своим тренером. В комментариях под публикацией подписчики утверждают, что «пост написан далеко не Алиной» либо «написан мамой или тренером».

Об исчезновении Алины Горбачевой стало известно 29 августа. Девушка пропала на северо-западе Москвы, о чем 28 августа правоохранительным органам сообщила ее мать. Фигуристка не вернулась домой после тренировки. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). К поиску девушки были привлечены волонтеры «ЛизаАлерт», водолазы и кинологи. В тот же день спортсменка попала на камеры наблюдения в столичном кафе. Вечером полиция нашла ее в кинотеатре ТЦ. Сегодня, 30 августа, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что следователи рассматривают вопрос о закрытии дела.

Некоторые Telegram-каналы писали, что девушка была в курсе поисков, но «опасалась возвращаться домой» и «пряталась у друзей». Интернет-портал Sports.ru сообщал, что причина инцидента с пропажей девушки может быть в том, что мама Алины Горбачевой хочет сменить тренера и в целом «не видит смысла в занятиях дочери фигурным катанием».

Полина Мотызлевская

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