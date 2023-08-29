Пропавшая фигуристка Горбачева попала на камеры наблюдения в столичном кафе

Установление местонахождения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, пропавшей накануне вечером в Москве, находится на контроле столичной прокуратуры. Пресс-служба ведомства опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой спортсменка находится в кафе на Волоколамском шоссе около 13:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алина Горбачева

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Алина Горбачева

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Mash, Алина Горбачева «знает, что ее ищут», но «опасается возвращаться домой». По данным Telegram-канала Shot, фигуристка «прячется у друзей».

Ранее сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) из-за исчезновения девушки на северо-западе Москвы накануне вечером. По предварительным данным, спортсменка вышла с катка, но домой в назначенное время не пришла. По словам источника агентства «Москва», девушка поссорилась со своим тренером Софьей Федченко (сама она заявила, что никакой ссоры между ней и Алиной Горбачевой не было).