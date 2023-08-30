Дело из-за пропажи фигуристки Горбачевой собираются закрыть после ее обнаружения

Уголовное дело об убийстве, возбужденное накануне по факту исчезновения 16-летней фигуристки в Москве, может быть закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следователи решают вопрос о закрытии дела. Агентству подтвердили, что «девочку нашли и передали ее маме», подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алина Горбачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алина Горбачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вчера, 29 августа, стало известно об исчезновении 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Девушка пропала на северо-западе Москвы после посещения тренировки, о чем сообщила ее мать. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в тот же день спортсменка попала на камеры наблюдения в столичном кафе. Вечером полиция нашла ее в кинотеатре ТЦ.

В прошлом сезоне Алина Горбачева заняла шестое место в финале Гран-при России. На чемпионате России она стала девятой.

Лаура Кеффер