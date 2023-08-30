Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дело из-за пропажи фигуристки Горбачевой собираются закрыть после ее обнаружения

Уголовное дело об убийстве, возбужденное накануне по факту исчезновения 16-летней фигуристки в Москве, может быть закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следователи решают вопрос о закрытии дела. Агентству подтвердили, что «девочку нашли и передали ее маме», подробности не приводятся.

Алина Горбачева

Алина Горбачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алина Горбачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вчера, 29 августа, стало известно об исчезновении 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Девушка пропала на северо-западе Москвы после посещения тренировки, о чем сообщила ее мать. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в тот же день спортсменка попала на камеры наблюдения в столичном кафе. Вечером полиция нашла ее в кинотеатре ТЦ.

В прошлом сезоне Алина Горбачева заняла шестое место в финале Гран-при России. На чемпионате России она стала девятой.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...