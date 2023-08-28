Ценные бумаги вышлют переводом

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) разработал сервис быстрых переводов ценных бумаг по аналогии с Системой быстрых платежей (СБП) от ЦБ РФ. На тестовом этапе участниками сервиса стали «Атон», Альфа-банк, Сбербанк, БКС и МКБ. На рынке давно ждали подобный сервис, однако эксперты подчеркивают, что для достижения «ощутимого эффекта» он должен стать действительно массовым, чего пока не наблюдается. В результате участники проекта говорят о необходимости сделать его обязательным для всех брокеров через указание ЦБ или профильной ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Национальный расчетный депозитарий запускает новый сервис быстрых переводов ценных бумаг, с помощью которого частные инвесторы смогут в несколько кликов изменить место хранения бумаг при смене брокера или распределении активов между несколькими посредниками, сообщили в компании. Информация передается в электронном виде. Предполагается возможность интеграции с любым брокерским приложением.

Председатель правления НРД Виктор Жидков пояснил, что депозитарий строит систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии с Системой быстрых платежей ЦБ, «к которой все привыкли». Тестировать ее до конца года и подключать в первом квартале 2024 года будут пять игроков. По информации “Ъ”, речь идет об «Атоне», Альфа-банке, Сбербанке, БКС и МКБ.

По оценке независимого аналитика Андрея Бархоты, разработка и тестирование сервиса могли обойтись в «сотни миллионов рублей». В НРД лишь уточнили, что работа над проектом велась с октября 2021 года.

«МКБ инвестиции», БКС и Альфа-банк подтвердили участие в тестировании, в «Атоне» и Сбербанке не ответили на запросы “Ъ”. Решение, которое предлагает НРД, «давно ждали на рынке», утверждают в МКБ. Там считают, что сервис будет востребован среди частных инвесторов. «Это новый этап эволюции брокерского сервиса по аналогии с банковским, где успешно функционирует СБП»,— добавили в БКС. В Альфа-банке отметили, что на рынке «действительно остро стоит проблема перевода ценных бумаг между профучастниками».

Другие эксперты и участники рынка, опрошенные “Ъ”, также в целом позитивно оценили проект. «Быстрый и бесшовный перевод ценных бумаг от одного брокера к другому будет способствовать росту интереса клиентов к наращиванию инвестиционных портфелей»,— полагает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

Владимир Чистюхин, первый зампред Банка России, 15 мая: «Заморозка активов российских резидентов и ограничения на активы нерезидентов из недружественных государств — это тоже новая реальность, и нужно понимать, как с этим жить в дальнейшем».

Одной из функциональных возможностей сервиса заявляется передача стоимости приобретения ценных бумаг от передающего к принимающему брокеру, отмечает заместитель операционного директора «Цифра брокер» Наталья Собакина. «Если она будет реализована, это значительно снизит трудозатраты по обработке документов, подтверждающих балансовую стоимость, минимизирует риск операционной ошибки при обработке документов на бумажных носителях и обеспечит удобство клиенту»,— полагает она.

По словам руководителя управления поддержки и развития проектов ФГ «Финам» Константина Молчанова, в период массового перевода бумаг между брокерами в прошлом году временно действовал особый режим, который позволял переводить бумаги не по одному поручению, а списками, и допускались некоторые формальные послабления.

Введение блокирующих санкций в отношении крупнейших российских банков прямо отразилось на клиентах их брокерских подразделений и дочерних компаний (см. “Ъ” от 16 марта 2022 года). Ограничения, введенные европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream, лишили их возможности распоряжаться иностранными ценными бумагами через подсанкционных брокеров. Это привело к массовым переводам клиентов к другим профучастникам. Причем с расширением санкций на другие финансовые организации количество переведенных лиц увеличилось (см. “Ъ” от 8 апреля 2022 года). По оценке Андрея Бархоты, количество сменивших брокеров клиентов составило 1,2–2 млн человек (с учетом повторных переходов).

Вместе с тем руководитель дирекции сопровождения инвестиционных сделок Альфа-банка Ольга Векслер видит на текущий момент два фактора, не позволяющих полноценно облегчить процесс перевода активов для клиентов. Первый, по ее словам, состоит в том, что помимо самого движения бумаг клиент должен предоставить новому брокеру так называемые затратные документы, подтверждающие факт и цену приобретения активов.

Кроме того, добавляет госпожа Векслер, пока «не видно большого энтузиазма некоторых брокеров» присоединиться к проекту, что, по сути, «нивелирует ценность сервиса для клиента». Решением проблемы, по ее мнению, может стать «указание регулятора или ассоциации всем профучастникам подключиться к системе в обязательном порядке».

Ксения Куликова