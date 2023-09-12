«Мы всегда находим решения для нестандартных запросов бизнеса»

К началу 2023 года российская экономика прошла первый этап адаптации к новым реалиям, и бизнес снова задумался о развитии и инвестициях. Но в августе планы снова пришлось корректировать из-за изменения ключевой ставки ЦБ. Сегодня кажется аксиомой, что в ситуации повышенной волатильности банк для клиента — больше чем центр финансирования. О том, как сегодня банки становятся партнерами, которые готовы вместе с клиентом изучать новые логистические маршруты, искать каналы сбыта продукции, тестировать новые международные расчеты и находить нестандартные решения для сложных запросов, рассказал первый вице-президент Газпромбанка Александр Гаранкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-президент Газпромбанка Александр Гаранкин

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Первый вице-президент Газпромбанка Александр Гаранкин

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Изменение макроэкономических процессов в последние годы, когда требуется переоценка прежних риск-метрик, поставило в новые условия и участников бизнеса, и банки. Например, сейчас планирование стратегии развития компаний на долгосрочный период не может осуществляться. Однако сотрудничество продолжается, и оно направлено на развитие как текущего, так и нового бизнеса. Таким образом, вызовы последних лет научили нас, что клиент ценит банк не только за уникальные предложения, а прежде всего за поддержку в сложных ситуациях.

Например, мы видим спрос российского бизнеса на импортозамещение и активное освоение новых перспективных направлений. Для этих целей, безусловно, нужны специальные финансовые продукты. Сегодня перед клиентским менеджером стоит нетривиальная задача — найти оптимальное решение для нестандартных запросов. В частности, финансирование в альтернативных доллару и евро валютах стабильно растет и уже занимает заметную долю в портфелях тех банков, которые оперативно реагируют на новые потребности клиентов и предлагают выгодные условия. Учитывая устойчивый рост товарооборота между Россией и странами Азии, а также растущий интерес российских компаний к выходу на новые рынки, финансирование в юанях и рупиях востребовано и имеет положительную динамику.

Нередко банк даже предвосхищает запросы клиентов и работает на опережение. К примеру, мы реализовали ряд значимых сделок по организации выпусков замещающих облигаций еще задолго до того, как вышел указ президента, обязывающий клиентов это делать. Таким образом, следуя за потребностями наших клиентов, мы протестировали продукт и получили определенные конкурентные преимущества.

Если говорить о банковском корпоративном обслуживании в целом, то можно с точностью сказать, что клиенты чаще всего требуют индивидуальных решений по каждому конкретному случаю. При этом находить такие решения приходится в постоянно меняющейся рыночной ситуации. Поэтому мы должны уметь точно прогнозировать развитие событий, учитывая не только текущее состояние, но и возможные изменения рынка. Наша задача — как можно точнее оценить положение и потребности клиента, чтобы сделать предложение под его часто нестандартные ожидания, не забывая о рисках для банка, но минимизируя эти риски.

В условиях постоянных рыночных изменений еще одной задачей банков сегодня является экономия времени клиента. Поэтому наш блок клиентских отношений работает как «служба одного окна», куда клиент может адресовать сразу все свои запросы. Это делает взаимодействие клиента и других продуктовых подразделений банка более эффективным. Клиентский менеджер является незаменимой опорой и поддержкой на протяжении всех этапов реализации сделки корпоративного клиента по любому банковскому продукту: транзакционному, кредитному, ГЧП и другим.

Также у нас нет задачи предложить всем стандартный коробочный продукт: мы можем дать клиенту только тот функционал и набор сервисов, в котором действительно нуждается его бизнес.

Своевременная реакция на запросы бизнеса и их предвосхищение дает свои результаты — корпоративный портфель Газпромбанка продолжает показывать ощутимый рост. В большей степени это наблюдается в следующих отраслях: нефтяной и химической промышленности, энергетическом секторе, торговле, фармацевтике и агропромышленном комплексе.

Подход к обслуживанию, исходящий из потребностей бизнеса,— залог долгосрочной лояльности клиентов, которые по-настоящему ценят, что банк знает нюансы и тонкости их деятельности, готов подбирать индивидуальные продуктовые решения с учетом специфики проектов. Потому что мы уверены в одном: дружеские и партнерские отношения с клиентами выстраиваются годами и проверяются временем.