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«Известия»: к месту крушения самолета Пригожина прибыли саперы

Криминалисты и саперы осматривают обломки бизнес-джета Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на месте крушения в Тульской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

Вторую часть оцепления выставили несколько часов назад. Оно находится в 1,5-2 километрах от места крушения самолета. Рядом «дежурят двое людей с автоматами в военной форме», сообщают «Известия». Все машины останавливают и досматривают.

Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вчера, 23 августа, вечером в Тульской области. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что спасатели обнаружили тела всех 10 погибших. Росавиация сообщала, что господин Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин были в списках пассажиров.

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По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). По данным СМИ, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».

Олеся Павленко

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