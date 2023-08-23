В Анапе закрыли детский лагерь, где девочки пострадали от педофила

Детский лагерь «Счастливое детство» в Анапе, в котором житель Воронежской области совершил действия сексуального характера в отношении двух подростков, закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологических и других норм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

При прокурорской проверке выяснилось, что лагерь открыло ООО «Агентство Кредо» в июле. Он функционировал с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического, трудового и противопожарного законодательства. В учреждении также нарушались требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью отдыхающих.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете эксплуатации детского лагеря до устранения выявленных нарушений. Сейчас учреждение не работает, все отдыхающие переведены в другой лагерь. Кроме того, в отношении юрлица и его руководителя возбудили три дела по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

В конце июля житель Воронежской области проник на территорию лагеря и совершил действия сексуального характера в отношении двух подростков. На крики детей прибежали вожатые. Полиция задержала мужчину, он находился в розыске.

Еще на один детский лагерь в Анапе — «Премьера» — пожаловались отдыхающие в нем дети из Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. Их родители обратились с жалобами в уполномоченные органы. В связи с этим глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

Татьяна Ручкина

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