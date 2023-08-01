В Анапе задержали подозреваемого в массовом растлении школьниц в детском лагере

Полиция Анапы сообщила о задержании жителя Воронежской области, находившегося в розыске. Как сообщают в соцсетях, мужчина может быть причастен к действиям сексуального характера по меньшей мере в отношении четырех несовершеннолетних девочек, отдыхавших в детском лагере «Счастливое детство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД России по Анапе Фото: пресс-служба ОМВД России по Анапе

Предполагаемым злоумышленником оказался 50-летний приезжий, у которого ранее уже была судимость. С мужчиной работают сотрудники уголовного розыска курорта.

«Полицейские выражают благодарность администраторам информационных источников в сети Интернет и ответственным гражданам, сообщившим о возможном местонахождении злоумышленника»,— говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Kub Mash, злоумышленник проник на территорию детского лагеря, не оснащенную видеокамерами, через забор. Дети закричали, на шум прибежала охрана и вожатые.

Анастасия Донскова

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