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Бастрыкин взял на контроль проверку лагеря в Анапе после жалоб детей из Югры

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки детского лагеря в Анапе, которую проводят из-за сообщений об антисанитарии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Родители отдыхающих обратились с жалобами в уполномоченные органы»,— отмечено в пресс-релизе СКР.

Ранее ИА «Сиа-Пресс» писало, что дети из Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы «Премьера». Дети утверждали, что в еде попадалась плесень и волосы, а в комнатах были замечены тараканы.

Наталья Решетняк

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