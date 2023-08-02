В Анапе арестовали подозреваемого в педофилии туриста

В Анапе суд заключил под стражу жителя Воронежской области за преступления сексуального характера в отношении двух девочек, отдыхающих в детском лагере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ночью 29 июля мужчина проник через забор на территорию оздоровительного лагеря «Счастливое детство». Там он совершил действия сексуального характера в отношении двух подростков. На крики детей прибежали вожатые. 1 августа стало известно о задержании мужчины.

Сообщается, что мужчина не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края, ведет бродяжнический образ жизни и может скрыться от органов следствия.

Анапский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, возбужденное по п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135 УК РФ. Его заключили под стражу почти на два месяца, до 29 сентября.

Татьяна Ручкина

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