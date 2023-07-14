Индия осуществила успешный запуск станции «Чандраян-3» к Луне

Индийский корабль LVM3 M4 успешно вывел станцию «Чандраян-3» на орбиту Земли. Станция должна достигнуть орбиты Луны в августе. Об этом сообщается на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO).

Ракета-носитель была запущена с космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхвана, расположенного на острове Шрихарикота. Спустя 20 минут станция успешно отделилась от ракеты и была выведена на орбиту Земли.

Проект «Чандраян-3» был запущен ISRO, чтобы продемонстрировать безопасную и мягкую посадку на поверхность Луны. Планируется, что луноход будет выполнять миссию в течение 14 суток с момента запуска, после чего достигнет спутника для дальнейших опытов на месте. Станция «Чандраян-3» оснащена исследовательским оборудованием, которое позволит измерить тепловые свойства лунной поверхности вблизи полярной области, определить состав лунного грунта, а также исследовать экзопланеты.

В 2019 году центр уже предпринимал попытку отправить на Луну станцию в рамках проекта «Чандраян-2». Тогда станция смогла выйти на окололунную орбиту, но из-за технических проблем не смогла совершить посадку на поверхности спутника. Посадочный модуль разбился о лунную поверхность. Орбитальный аппарат станции «Чандраян-2» до сих пор находится на орбите и занимается там сбором данных о лунной поверхности.

Полина Мотызлевская