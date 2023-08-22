В Москве-реке около парка «Зарядье» обнаружено тело мужчины

Около парка «Зарядье» в Москве-реке нашли тело мужчины, сообщает РЕН ТВ. Telegram-канал Baza сообщает, что тело нашли под Парящим мостом, напротив Устьинского причала. По данным Telegram-канала 112, погибшего звали Дмитрий Маркушкин, он был участником экскурсии по подземной Неглинке.

В Москве 20 августа группа диггеров отправилась на экскурсию во время ливня. В итоге погибли восемь человек, тела погибших находили в Москве-реке, в том числе недалеко от парка «Зарядье».

Поисковая операция завершилась сегодня, 22 августа. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «На трагедию под землей проливают свет».

Мария Федотова