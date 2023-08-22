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Коммерсантъ FM
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СКР приступил к опознанию погибших на экскурсии по коллекторам Неглинки

Главное следственное управление СКР по Москве подтвердило, что число погибших диггеров достигло восьми человек. Следователи приступили к процедуре опознания погибших после подземной экскурсии в коллекторе Неглинки в Москве. Поисковая операция завершилась сегодня, 22 августа.

Экскурсия прошла 20 августа. В тот день в Москве был сильный ливень, в результате уровень воды резко поднялся, коллекторы города затопило. Организатор незаконной экскурсии задержан.

СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). В Санкт-Петербурге задержали гендиректора организовавшей экскурсию фирмы ООО «Спутник» Александра Кима. Его доставят в Москву для следственных действий.

О деле — в публикации «Ъ» «Экскурсия ушла под воду».

Лусине Баласян

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