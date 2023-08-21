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Коммерсантъ FM
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В Астраханской области вынесли приговор за помощь террористам

Южный окружной военный суд (Ростов) вынес приговор 24-летнему жителю Астраханской области Ивану Гужвину. Мужчину осудили за содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Молодого человека признали причастным к пособничеству запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Установлено, что фигурант организовал сбор и переправку посредством банковских переводов денежных средств одному из активных участников действующей на территории Сирийской Арабской Республики указанной МТО»,— говорится в релизе.

Во время обыска у астраханца нашли банковские карты, исламскую литературу, средства связи и «иные электронные носители информации».

Ивана Гужвина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Первые два с половиной года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Дарья Васенина, Саратов

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