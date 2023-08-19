Минобрнауки назвало популярные среди детей участников СВО направления обучения в вузах

Наиболее популярными направлениями обучения в вузах среди участников военной операции и их детей были лечебное дело, педагогика, IT, прикладная инженерия, а также строительство и стоматология. По итогам приемной кампании 2023/24 в рамках отдельной квоты было зачислено 6659 человек — участников военной операции и их детей. Из них почти 90% составляют дети, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобрнауки.

По данным ведомства, обладатели отдельной квоты чаще всего выбирали для поступления Донской государственный технический университет, Высшую школу экономики, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, МГТУ им. Н. Э. Баумана и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина. В МИФИ по отдельной квоте зачислены 29 человек, в МГТУ — 94 студента, в Российский государственный социальный университет — на данный момент 17 человек.

В этом году вузам (с учетом учебных заведений присоединенных территорий) выделили 626 278 бюджетных мест, из которых часть была предназначена для льготных категорий граждан. В конце 2022 года в законе «Об образовании» была прописана новая «спецоперационная» льгота — не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.

Подробности — в материале «Ъ» «Участники СВО переходят в поступление».

Лаура Кеффер