Анатомически точное подорожание

Крупные медицинские вузы подняли прайс образовательных услуг, оказываемых на платной основе. Наиболее ощутимо стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» выросла в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова — сразу на 235 тыс. руб. В региональных вузах, выяснил “Ъ”, стоимость обучения также выросла — от 5% до 20%. В учебных заведениях объясняют это инфляцией, пандемией COVID-19 и СВО. В Минздраве напоминают, что повышать цену обучения — право учебных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студентам-медикам прописали новые тарифы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Студентам-медикам прописали новые тарифы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Крупные медицинские вузы увеличили стоимость образовательных услуг, оказываемых на платной основе. Первым на это обратил внимание «Медвестник», проанализировав прайс-листы на сайтах учебных заведений. Наиболее ощутимо тарифы выросли на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова — с 415 тыс. до 650 тыс. руб. Стоимость первого года обучения по специальности «Стоматология» в Сеченовке выросла с 450 тыс. до 700 тыс. руб. По «Педиатрии» — с 343 тыс. до 400 тыс. руб. Плата за второй и последующие курсы также увеличилась. Таким образом, общая стоимость подготовки по специальности «Лечебное дело» (шесть курсов) поднялась с 2,82 млн до 4,48 млн руб., по специальности «Педиатрия» — с 2,34 млн до 2,76 млн руб., по «Стоматологии» — с 2,49 млн до 3,91 млн руб.

В МГМСУ им. А. И. Евдокимова цена первого года по специальности «Лечебное дело» выросла с 410,8 тыс. до 430 тыс. руб., по «Стоматологии» — с 490 тыс. до 520 тыс. руб.

Стоимость обучения в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) за первый год обучения по специальности «Стоматология» поднялась на 12% (47 тыс. руб.) — до 355,4 тыс. руб. Стоимость обучения по направлению «Лечебное дело» в СПбГУ в 2023/24 учебном году составила 310,1 тыс. руб., что на 41 тыс. (13%) больше, чем в прошлом году. В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова (ПСПбГМУ) первый курс для студентов по специальностям «Стоматология» и «Лечебное дело» обойдется в 307 тыс. руб., годом ранее учащиеся платили на 16 тыс. руб. (5%) меньше. Больше других в Первом меде имени Павлова подорожала стоимость обучения по специальности «Сестринское дело»: плюс 20 тыс. к прошлому году (236,7 тыс. в 2023 году против 216,7 тыс. в 2022 году).

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов отметил, что во время приемной кампании на бюджетные места в вузы Петербурга резко выросли проходные баллы, количество высокобалльников, олимпиадников и целевиков. В среднем среди медицинских вузов в городе конкурс на место составил 19 человек. В первую очередь рост стоимости обучения связан с экономической ситуацией, из-за пандемии COVID-19 и проведения военной операции на территории Украины, отметил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. «Коммунальные платежи для вузов растут, ряд других затрат также присутствуют. Цены выросли, и на немалый процент»,— заключил он.

В Курском государственном медицинском университете стоимость обучения по специальности «Лечебное дело» выросла более чем на 20%: год назад стоимость обучения на первом курсе составляла почти 146 тыс. руб., теперь — 180 тыс. руб.

В Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко стоимость обучения по специальности «Лечебное дело» выросла на 17%: год назад стоимость обучения на первом курсе обходилась студентам в 158 тыс. руб., по новым нормам — 185 тыс. руб.

Стоимость обучения выросла и на программах специалитета в Иркутском государственном медицинском университете, причем по всем направлениям. Серьезнее всего подорожало обучение на «Клинической психологии», где на первом курсе придется отдать 226,2 тыс. руб., что на 78,6 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете стоимость платных услуг по программам высшего образования (специалитет) выросла на 5,5%. Так, плата за очное обучение на первом курсе по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» выросла со 183,5 тыс. до 193,59 тыс. руб., «Стоматология» — до 216,11 тыс. руб. (204,85 тыс. руб. в прошлом учебном году), «Медико-профилактическое дело» и «Фармация» — до 170,64 тыс. руб., «Клиническая психология» — до 159,25 тыс. руб. (150,95 тыс. руб.).

В Ростовском ГМУ в 2023 году стоимость года обучения первокурсников бакалавриата по ряду специальностей (медико-профилактическое дело, фармация, стоматология, педиатрия) увеличилась также в среднем на 5–6%. Например, стоимость обучения по специальности «Медико-профилактическое дело» выросла на 8,1 тыс. руб. — со 141,9 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Стоимость обучения студентов второго-шестого курсов также увеличилась в среднем на 5%. Стоимость обучения в ординатуре выросла на 8–9% — со 184 тыс. руб. до 199 тыс. руб. Для аспирантов год обучения подорожал на 5,9%. Например, год обучения по специальности «Акушерство и гинекология» подорожал со 174,7 тыс. руб. до 185 тыс. руб.

Рост цен на обучение заметен на примере Волгоградского ГМУ. Так, стоимость года в рамках специалитета по направлению «Лечебное дело» увеличилась со 160 тыс. до 180 тыс. руб., а по направлению «Стоматология» — со 173 тыс. до 205 тыс. руб. Согласно опубликованным приказам об утверждении стоимости обучения, рост цен коснулся практически всех направлений. Так, стоимость двух семестров в ординатуре по направлению «Акушерство и гинекология» выросла со 183 тыс. до 205 тыс. руб.

Член санкт-петербургского отделения профсоюза медработников «Действие», автор популярного Telegram-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов говорит, что медицинское образование всегда было одним из самых дорогих: родителям студентов, которые не смогли поступить на бюджет, приходилось раскошеливаться, иногда брать кредит. «Дефицит кадров в последние годы восполняется тем, что почти все бюджетные места отводятся под целевой набор, который абитуриенты стараются избегать. То есть сейчас для поступающих есть выбор только между целевым направлением и платным местом. Поэтому и без того высокий спрос на платную учебу вырос дополнительно. Это позволяет вузам поднимать цену»,— считает господин Давыдов.

В Минздраве России напомнили, что образовательные организации вправе самостоятельно определять стоимость платных услуг и делают это «в строгом соответствии с нормативными затратами на соответствующий год». Там напомнили, что ведомство ежегодно вносит данные в мониторинг стоимости платных образовательных услуг по программам высшего образования и среднего профессионального образования Минобрнауки — за последние три года замечаний не поступало. В Минздраве подчеркнули, что за период 2021–2023 годов общие объемы контрольных цифр приема по медицинским и фармацевтическим программам высшего образования увеличились на 3,4% по программам специалитета и на 13,8% — по программам ординатуры. Увеличились объемы целевой подготовки по программам специалитета в образовательных организациях Минздрава России — на 12,9% в 2023 году по сравнению с 2021 годом и объемы целевой подготовки по программам ординатуры — на 33,4% по сравнению с 2021 годом.

Наталья Костарнова, корсеть «Ъ»