В Ленобласти утвердили единые стандарты проектирования социальных объектов

Комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил методические рекомендации для строительства объектов социально-культурного назначения. Документ опубликован на сайте комитета, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Документ, в подготовке которого приняли участие специалисты из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области», был утвержден 16 августа.

В сообщении комитета отмечается, что подготовленные методические рекомендации помогут создать «индивидуальный современный и эмоционально выразительный архитектурный облик фасадов социально-культурных объектов, используя различную пластику и композиционные приемы».

Рекомендации включают в себя два раздела. Первый содержит общие предложения к структурным элементам и к цветовым характеристикам зданий и сооружений. Второй предусматривает рекомендации к архитектурному облику объектов социально-культурного назначения: объектам образования, культуры и искусства, здравоохранения, спорта, физической культуры, отдыха и развлечений.

Есть стандарты, которые касаются и отдельных частных примеров: библиотек и выставочных залов, школ и детских садов, поликлиник и больниц, гостиниц и иных объектов.

Единый стандарт затрагивает все здание и включается в себя предложения относительно входных групп, цоколя, фасада, окон, парапетов, кровли и инженерных элементом. Документ предлагает в том числе рекомендации по размещению на территории объекта освещения, ограждения, озеленения, въездов для транспорта и конструкций дорожных одежд.

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