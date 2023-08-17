70 человек эвакуировано из горящего дома в Махачкале

Главное управление МЧС России по Дагестану сообщило о пожаре, начавшемся утром в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил мансардный этаж и кровлю дома. Площадь пожара предварительно оценена в 700 кв. м. Из дома эвакуировано 70 человек, 15 спасено, пострадавших нет.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 8:22 мск по системе 112 поступило сообщение о пожаре в доме №53 по улице Мурадовой в пригородном поселке Семендер.

По предварительной информации, возникшие очаги пожаров в четырех квартирах на третьем этаже и двух квартирах на четвертом этаже ликвидированы. Все силы переброшены на ликвидацию пожара на мансардном этаже.

В тушении задействованы около 100 человек и 23 единицы техники.

В 11:21 пожар был локализован, сообщили в МЧС.

Юлия Рыбина, Махачкала