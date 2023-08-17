Хакасии добавили решающих голосов

Центризбирком (ЦИК) в среду назначил двух членов избирательной комиссии Хакасии с правом решающего голоса. ЦИК получил право сделать это самостоятельно, поскольку Верховный совет (ВС) республики, по квоте которого были назначены выбывшие избиркомовцы, находится на каникулах и не планирует собираться до конца августа. Кроме того, глава ЦИК Элла Памфилова вновь подняла проблему кандидатов-«двойников», заявив, что изменить ситуацию к лучшему может только само политтехнологическое сообщество, введя для себя рамки и нормы дозволенного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ЦИК Наталья Бударина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ЦИК Наталья Бударина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Партийное представительство в избиркоме Хакасии после назначения двух новых членов не изменилось: они представляют те же партии, что и их предшественники. Как сообщал “Ъ”, члены хакасской комиссии с правом решающего голоса Тамара Ширковец («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) и Лариса Ефименко-Михайлова («Новые люди») подали в отставку в начале августа.

До этого, 11 июля, их полномочия были приостановлены в связи с конфликтом интересов: мать госпожи Ширковец выдвинулась на пост главы Хакасии и в депутаты ВС от СРЗП, а госпожа Ефименко-Михайлова сама стала кандидатом в депутаты ВС, но уже от «Единой России». После этого членов избиркома с правом решающего голоса сократилось с 14 до 12, а затем и до 11 (из-за болезни еще одного человека), из-за чего комиссия не смогла решить вопросы о регистрации кандидата от партии «Коммунисты России» Владимира Грудинина на пост главы Хакасии и списка этой партии с его участием на выборах в ВС. В результате решения о регистрации господина Грудинина и списка «Коммунистов России» принимал ЦИК.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина на заседании 16 августа сообщила, что ВС Хакасии еще 3 августа обратился в ЦИК с просьбой назначить новых членов республиканской комиссии. Партии, чьи представители выбыли из ее состава, прислали новые предложения, и на вакантные места были назначены юристы Софья Мелехина (СРЗП) и Любовь Семикова («Новые люди»).

По данным ЦИК, госпожа Мелехина окончила Хакасский университет имени Катанова по специальности «юриспруденция» и имеет стаж работы в избирательной системе: в частности, с 2020 по 2022 год она была членом территориального избиркома Абакана с правом решающего голоса, а позже стала зампредом этой комиссии. Госпожа Семикова, по сведениям ЦИК, окончила Высшую школу экономики по специальности «юриспруденция» и вдобавок имеет степень магистра по политологии. У нее есть опыт работы в качестве члена горизбиркома Санкт-Петербурга с правом совещательного голоса. Секретарь совета хакасского отделения «Новых людей» Иван Мисюк объяснил “Ъ” выбор партии тем, что ранее Любовь Семикова работала в избирательном штабе «Новых людей» в Петербурге: «Там была сложная совмещенная кампания по выборам в Госдуму и заксобрание, но Любовь очень хорошо справилась, показала себя грамотным, толковым специалистом».

Кроме того, на вчерашнем заседании председатель ЦИКа Элла Памфилова вернулась к своему заявлению недельной давности по поводу выдвижения кандидатов-«двойников». Напомним, на заседании 9 августа она возмутилась очередным проявлением этой технологии на примере Воронежской области, где на муниципальных выборах зарегистрировали сразу шесть кандидатов с фамилией Вахтин, и еще двоим Вахтиным отказали из-за нарушений при подаче документов. Глава ЦИКа тогда напомнила, что нормы о противодействии «двойникам» уже ужесточены, но лазейки в законе все равно остались, и предложила завести черный список политтехнологов, прибегающих к выдвижению «двойников».

Вчера же госпожа Памфилова призналась, что это ее заявление имело «несколько провокативный» оттенок: «Я-то думала, что всем понятно, что это фигура речи, а не реально, что мы сейчас сядем и будем что-то на бумагу складывать. Но мне понравилось, что это вызвало очень оживленную дискуссию среди политтехнологов, и это хорошо». По ее мнению, никакими черными списками решить эту проблему не получится, пока само политтехнологическое сообщество на принципах саморегулирования не определит этические рамки и нормы: что дозволено, а за какие рамки переходить нельзя.

Вместе с тем, добавила Элла Памфилова, двойники на выборах — это «не бог весть какая проблема», хотя ЦИК продолжит их отслеживать. Например, в Тольятти, где зарегистрированы 227 кандидатов в депутаты гордумы, однофамильцы обнаружились в шести округах, сообщила председатель ЦИКа. В одном из них у двух кандидатов полностью совпадают фамилия, имя и отчество: это выдвинутая «Единой Россией» Алена Владимировна Душкова и ее полная тезка от СРЗП. Последняя, по словам госпожи Памфиловой, сменила фамилию и имя 7 июля 2023 года, а до этого была Анной Владимировной Степаненко. «Об этом в соответствии с законом будет указано в избирательном бюллетене»,— предупредила глава ЦИКа. В другом округе есть две Валентины Семибратовых, но с разными отчествами: одна выдвинута СРЗП, другая — «Коммунистами России». Последняя тоже сменила фамилию в июле, после вступления в брак, уточнила Элла Памфилова. Информация об этом тоже будет отражена в бюллетене.

Еще в четырех тольяттинских округах, по данным главы ЦИКа, сойдутся по два однофамильца: Поповы, Сазоновы, Абрамовы и Красновы. «В данном случае сделано все по закону. Нет в законодательной базе такого, чтобы если появился однофамилиц, то мы его не регистрируем. Раз есть такое явление, я не знаю, что еще надо добавить в закон. По-моему, все, что можно, мы уже добавили. Есть право людей, есть распространенные фамилии»,— посетовала госпожа Памфилова.

Елена Рожкова; Валерий Лавский, Новосибирск