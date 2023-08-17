«Служителей» посвятили в смыслы

В среду на проходящем в Подмосковье молодежном форуме «Территория смыслов» (курируется Росмолодежью и администрацией президента) открылась смена «Служить», участниками которой стали «политики, управленцы, представители органов власти и правоохранительных структур». Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала им про русофобию, сотрудник администрации президента Евгений Грачев — о проблемах муниципальной службы, а мэр Москвы Сергей Собянин — о том, почему нет ничего плохого в том, что даже в сложные времена столица продолжает веселиться. Молодых «служителей» также поучили делать проекты, которые помогут людям и принесут пользу государству в соответствии с ценностями пентабазиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первым спикером «Территории смыслов» 16 августа стала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Начала она с рассказа о том, что без прав человека нет прогресса и осознание этого факта пришло еще во времена СССР, в 80-х годах. «Но сегодня жизнь продиктовала новые вызовы и угрозы. И конечно, наш институт как государственный орган, правовой правозащитный институт оказался очень востребованным»,— продолжила госпожа Москалькова. Главными же из этих вызовов стали «русофобия и санкции», рассказала она: «Наши студенты отчисляются из вузов только по одному признаку — русский! Паспорт гражданина России. И мы выступаем вместе с МИДом, с Генпрокуратурой, с Министерством образования на защиту этих ребят». Омбудсмен также призналась, что всегда была за право россиян добиваться справедливости в ЕСПЧ, но Россию «вынудили» выйти из-под юрисдикции Страсбургского суда.

В середине дня форумчане разбрелись по шатрам, где модераторы давали им специальные задания. В одном из них участникам смены раздали три карточки — «группа граждан», «польза для граждан», «польза для государства» — и пояснили, что все предлагаемые проекты должны одновременно соответствовать всем трем критериям. «А те, кто уехал? Имеет смысл улучшать их жизнь?» — спрашивала у участников модератор. «У нас проекты, связанные с человеческим капиталом. Но очень важно, чтобы они приносили пользу государству, были связаны с ценностями пентабазиса»,— поясняла она потом “Ъ”.

После этого участников форума ждала панельная дискуссия с участием замглавы президентского управления по внутренней политике Евгения Грачева. Он сообщил, что 63% работников местного самоуправления говорят о необходимости популяризации муниципальной службы и с этой целью в 2024 году для них будет учреждена премия «Служение». «Отзывчивость, внимательность, понимание проблем граждан, коммуникабельность, приветливость, улыбка, позитивный настрой, терпимость, забота о людях»,— перечислил чиновник то, чего хотят от муниципальных служащих обычные граждане. При этом люди идут на такую работу не за деньги, а как раз из идеи «служения», подчеркнул он. А молодым людям, которые приходят на муниципальную службу на пару лет, а потом уходят в коммерческие компании, «важно привить служение не на первые два-три года, а вдолгую», резюмировал господин Грачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Наконец, вечером перед форумчанами предстал главный ньюсмейкер дня — мэр Москвы Сергей Собянин. «Чего такие радостные-то? Погода у вас хорошая? В Москве тоже хорошая. О чем с вами говорить? Про смыслы? Про какие смыслы?» — шутил градоначальник, одетый в поло без пиджака и прямо-таки излучавший позитив. Одной из участниц, которая, пожив в Москве, вернулась в Ставропольский край, он посоветовал возвращаться в столицу, так как здесь «много женихов». Потом господин Собянин разделил аудиторию на несколько групп: те, кто живет в Москве, те, кто хочет переехать в Москву, и те, кто хочет здесь отдохнуть. Количество представителей каждой группы он определял по громкости аплодисментов. «Наверное, есть и четвертые — те, кто ни при каких обстоятельствах в Москву не поедут»,— предположил мэр, и зал одобрил аплодисментами и этот тезис.

Именно на оппонировании тем, кто столицу не любит, Сергей Собянин и построил свое выступление. Он напомнил, что Москва, где сосредоточена пятая часть экономики страны, вносит в бюджет РФ 2,2 триллиона рублей. И если убрать Москву, то Россия скатится с пятого места среди мировых экономик на пятнадцатое, подчеркнул градоначальник: «Она (Россия.— “Ъ”), конечно, была бы великой страной, но уже не такой великой». Он также развенчал обвинения в том, что столица ведет праздный образ жизни: «Говорят, что мы тут веселимся и поем, а страна-то у нас воюет… Надо сказать, что Москва по своему вкладу в оборонительные сооружения специальной военной операции сделала столько, сколько остальные регионы, вместе взятые». Да и непосредственных участников СВО, по подсчетам мэра, столица направила 45 тыс. Ну а последний его аргумент снова был сугубо мирным: «Мы не должны жить в трауре. Ребята на фронте не в трауре живут». А в качестве примера такой «не траурной» жизни Сергей Собянин привел планы столичных властей, которые в недалеком будущем собираются оборудовать в Москве 15 бассейнов с искусственным обогревом и «переплюнуть Сочи».

Андрей Винокуров