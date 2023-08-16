Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цены на газ в Европе упали почти на 5% по итогам торгов

Биржевые цены на газ в Европу упали почти на 5%, до $420 за тыс. куб. м по итогам торгов сегодня, 16 августа, следует из данных лондонской биржи ICE.

На открытии торгов фьючерсы на сентябрь по индексу нидерландского хаба TTF стоили $460,5 за куб. м, подорожав на 4,3% с закрытия торгов накануне на отметке $441,5 за куб. м. Максимальная цена за куб. м достигала $480,3, минимальная — $419,4. На закрытии торгов сентябрские фьючерсы торговались по $419,9 за куб. м, что на 4,9% дешевле предыдущего закрытия. При этом вчера, 15 августа, цена за день увеличилась на 15%.

Цены на газ в Европе росли на фоне ожидания новой волны жары, перебоев в энергосистеме Бразилии и проблем с поставками австралийского сжиженного природного газа из-за забастовок рабочих. Однако пока спрос на электроэнергию для кондиционирования не приводит к существенному росту газовой генерации, так как пики в основном покрываются возобновляемыми источниками энергии, а общий спрос на энергию остается слабым из-за замедления экономической активности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всемирная отзывчивость газа».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...