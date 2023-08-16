Цены на газ в Европе упали почти на 5% по итогам торгов

Биржевые цены на газ в Европу упали почти на 5%, до $420 за тыс. куб. м по итогам торгов сегодня, 16 августа, следует из данных лондонской биржи ICE.

На открытии торгов фьючерсы на сентябрь по индексу нидерландского хаба TTF стоили $460,5 за куб. м, подорожав на 4,3% с закрытия торгов накануне на отметке $441,5 за куб. м. Максимальная цена за куб. м достигала $480,3, минимальная — $419,4. На закрытии торгов сентябрские фьючерсы торговались по $419,9 за куб. м, что на 4,9% дешевле предыдущего закрытия. При этом вчера, 15 августа, цена за день увеличилась на 15%.

Цены на газ в Европе росли на фоне ожидания новой волны жары, перебоев в энергосистеме Бразилии и проблем с поставками австралийского сжиженного природного газа из-за забастовок рабочих. Однако пока спрос на электроэнергию для кондиционирования не приводит к существенному росту газовой генерации, так как пики в основном покрываются возобновляемыми источниками энергии, а общий спрос на энергию остается слабым из-за замедления экономической активности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всемирная отзывчивость газа».

Олеся Павленко