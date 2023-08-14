ВЦИОМ утверждает, что почти половина россиян положительно относятся к мигрантам

Согласно опросу ВЦИОМа, 47% россиян считают трудовую миграцию положительным явлением. Это более чем вдвое выше показателей опроса 2006 года (21%). 40% отрицательно относятся к мигрантам, что тоже почти в два раза меньше, чем десять лет назад (74% в 2013 году).

Опрос ВЦИОМа проводился 4 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Опрос показал, что молодежь в возрасте 18–24 лет чаще склонна видеть плюсы в трудовой миграции (об этом заявил 61% респондентов). Негативно к ним относятся в основном опрошенные 45–59 лет (51%). Более лояльны к трудовым мигрантам граждане с хорошими доходами (61%), тогда как респонденты с плохим материальным положением чаще высказываются негативно о трудовой миграции (56%).

На вопрос о том, как изменились межнациональные отношения в России, 39% участников опроса ответили, что они «стали более напряженными». 38% считают, что эти отношения «какими были, такими и остались», 15% — что они «стали менее напряженными».

Генпрокуратура говорила, что в России по итогам 2022 года был отмечен рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%, самый большой рост числа таких случаев зафиксировали на Урале — 465%. Число депортированных из страны мигрантов увеличилось в 2,5 раза. На этом фоне МВД подготовило положения о лишении мигрантов разрешений на работу.

Лаура Кеффер